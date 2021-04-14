Ростов-на-Дону, , 08:29 — REGNUM Увеличилось число муниципальных образований, где выявлены носители британского штамма коронавируса, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По словам главы донского управления Роспотребнадзора, девять человек, проживающие в семи территориях Ростовской области, заразились британским штаммом SARS-Cov-2. При этом они не выезжали за пределы России.

В настоящее время заразившиеся выявлены в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, а также в Кашарском, Мясниковском и Семикаракорском районах. В Таганроге и Шахтах выявлено по два носителя британского штамма SARS-Cov-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Вернувшийся из Великобритании ростовчанин нарушил самоизоляцию