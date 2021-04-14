Барнаул, , 08:29 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) известила о стабилизации в теплоснабжении потребителей, подключённых к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле, где произошло обрушение трубы дымохода.

«Тепло и горячую воду от станции продолжают получать порядка 50% от числа ее потребителей. Это жители района, ограниченного улицами Северо-Западная и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80 Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и пр. Ленина. Остальные потребители сразу после инцидента были переведены на контур ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной», — отмечает СГК.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле и конвейера подачи топлива случились вечером 11 апреля. Пострадавших нет, но теплоподача прекратилась. Мэрия города ввела режим повышенной готовности.

Энергетики отрицают, что они только эксплуатировали данный объект, ничего туда не вкладывая. По словам технического директора СГКОлега Петрова, за последние пять лет СГК вложила в ремонты ТЭЦ-2 порядка двух миллиардов рублей.

Читайте также: В СГК не смогли назвать причины разрушения трубы барнаульской ТЭЦ-2