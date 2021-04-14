Токио, 14 апреля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В сети появились первые изображения интерьера нового Toyota Land Cruiser 300. Эскизы размещены на странице @landcruiserupdates в социальной сети Instagram.

@landcruiserupdates / Instagram Эскиз интерьера нового Toyota Land Cruiser 300

Ожидается, что в моторную гамму новинки войдут атмосферный двигатель V6 1GR объёмом четыре литра и турбированный мотор V35A объёмом 3,5 литра. Позже гамма «движков» может пополниться дизельным агрегатом. Вероятно, что для некоторых авторынков компания оставит и актуальный мотор V8.

Несмотря на то, что изображения салона не отличаются реалистичностью, они дают довольно много информации. Так, «приборка» у нового Toyota Land Cruiser 300 будет полностью электронной, а рядом с ней над панелью будет находиться дисплей мультимедиасистемы.

Также в новом Land Cruiser 300 будет установлено трёхспицевое рулевое колесо, а дефлекторы обдува будут расположены иначе, чем в предыдущей версии.

Ранее компания Toyota представила товарные версии модернизированных автомобилей LS и Mirai с новейшей системой безопасности Advanced Drive (автономная система вождения второго уровня). Она помогает держать машину на безопасном расстоянии от движущихся рядом транспортных средств.

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