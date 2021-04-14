Тегеран, , 08:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана вызывало посла Португалии в Тегеране Карлоса Антониу Рико да Коста Невеша после решения ЕС продлить антииранские санкции, 13 апреля сообщило агентство Tasnim.

В настоящее время Невеш председательствует в Евросоюзе. Послу был выражен решительный протест Ирана в связи с продлением санационного режима, который иранские власти считают незаконными.

В Тегеране также обвинили ЕС в том, что власти Евросоюза придерживаются избирательного подхода к проблеме прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что политика ЕС соответствует самому радикальному политическому курсу США в отношении Ирана.

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