Москва, , 08:27 — REGNUM Ханжеством назвал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявление замглавы председателя Совфеда Константина Косачёва о том, что отказ от отдыха в Турции является проявлением патриотизма.

«Заявление сенатора Косачёва о том, что, мол, не ездить в Турцию — это проявление патриотизма, кажется мне форменной глупостью и ханжеством», — отметил Лебедев в Facebook.

С Турцией, по мнению парламентария, всё стало ясно после того, как они сбили российский военный самолёт, в результате чего погибли двое сограждан, точнее, с турками всё было ясно ещё раньше, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экспортировал нефть и принимал новых бойцов через территорию Турции.

«Сейчас, в 2021 году, что-то говорить о «непатритиочности» отдыха в Турции — ну это как пугать давно замужнюю женщину совместным времяпровождением с мужчиной. Те, кому нет дела до внешней политики при определении направления для отдыха, давно приняли для себя решение. Те, кто, напротив, ездит только в дружественные страны — тем более», — рассуждает депутат Госдумы.

Он уверен, что Турция вскоре откроется, «а вот делать глупые заявления представители партии власти так и не прекратят».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Косачёв на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратил внимание на то, что вне зависимости от действий властей должна быть гражданская солидарность. По его мнению, «именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых».

Эрдоган ранее выразил готовность поддержать «Крымскую платформу» Украины. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле он назвал «непризнание аннексии Крыма» принципиальной позицией Турции.

Воздушное сообщение России с Турцией и Танзанией решено приостановить до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах.

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