Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В 2021 году КНДР может возобновить испытания ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет. Об этом 14 апреля сообщается в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире, рассекреченная версия которого обнародована аппаратом директора Национальной разведки Соединенных Штатов.

«(Лидер КНДР) Ким Чен Ын, возможно, рассматривает вариант с возобновлением испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, чтобы заставить США проводить с ним переговоры на выгодных КНДР условиях», — говорится в докладе.

Также в нем указывается, что Северная Корея продолжает развивать свои вооруженные силы в сферах, которые не относятся к ядерному оружию.

«Пхеньян во время парадов в январе 2021 года и октябре 2020-го продемонстрировал всё более многочисленный и разнообразный арсенал стратегических и тактических баллистических ракет», — отмечают авторы доклада.

12 апреля американский портал 38 North сообщил, что в Северной Корее могут заниматься модификацией баржи с погружным стендом для испытания ракет.