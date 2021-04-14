Майминский район, Алтай, , 08:26 — REGNUM Спасатели вечером 13 апреля вели работу по тушении крупного пожара в селе Манжерок Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в деревянном двухэтажном гостевом доме турбазы.

Как отмечается, люди из здания были своевременно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен второй ранг сложности

«В результате пожара произошло распространение огня на на близстоящий деревянный дом. Пожарным удалось отстоять два соседних здания», — отметили в ведомстве.

В ликвидации огня были задействованы 32 человек из четырех пожарных частей, 9 пожарных автомобилей. Площадь возгорания достигла 400 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано к 21:16 вечера.