Москва, , 08:25 — REGNUM Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии регулярных рейсов Горно-Алтайск (Республика Алтай) с 29 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолёты авиакомпании Boeing 737−800будут летать в Горно-Алтайск из московского аэропорта Шереметьево ежедневно (семь раз в неделю), с июня их количество увеличится до десяти раз в неделю.

«Аэрофлот» решил открыть новые авиарейсы, потому что Горный Алтай входит в пятёрку наиболее популярных у туристов регионов России. В 2020 году на Алтае побывали 2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии регулярных рейсов на Сейшельские острова.

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