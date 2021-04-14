Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Приложение для регистрации посетителей в общественных местах Ashyq станет доступным на всей территории Казахстана. Это следует из нового постановления главного санитарного врача республики Ерлана Киясова.

Согласно документу, пилотный проект по использованию мобильного приложения завершится 26 апреля. С 14 апреля в проект Ashyq разрешается включить кинотеатры, театры и филармонии и объекты общественного питания.

С 21 апреля мобильное приложение станет доступно для межобластных туристических перевозок, бильярдных клубов и концертных залов. На третьем этапе, с 5 мая, в проект включат караоке-бары и банкетные залы.

Отметим, Ashyq — это мобильное приложение для регистрации посетителей общественных заведений. Оно сохраняет статус здоровья пациента. При входе в заведение пользователь сканирует QR-код. Приложение сравнивает этот статус с требованием к посещению заведения и либо отказывает в доступе, либо пропускает.

Пользователям присваивается четыре статуса: «красный», «желтый», «синий», «зеленый». Если ПЦР-тест оказался положительным, то человек присваивается «красный» статус — они не могут посещать никакие заведения и должны соблюдать режим изоляции. Контактным лицам присваивают «желтый статус» — они могут посещать аптеки и продуктовые магазины у дома.