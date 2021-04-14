Джакарта, , 08:25 — REGNUM В ходе двустороннего диалога с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ситуация вокруг коронавируса в Индонезии начала улучшаться, сообщает Kompas.

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«Число случаев COVID-19 в Индонезии начало уменьшаться. В январе суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом достигал 14 000. В последние две недели это число колеблется от 4 000 до 5 000», — заявил президент Индонезии.

Стороны также обменялись мнениями по вопросу вакцинации. Лидеры выразили обеспокоенность продолжающимся «вакцинационным национализмом». Утверждается, что это состояние серьезно подрывает доступность вакцин в мире и нарушает равный доступ к вакцинам для всех стран.

Президент Индонезии также рассказал о программе вакцинации, проводимой в стране. Помимо китайской вакцины Sinovac, Индонезия в настоящее время использует вакцину Astra Zeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель выразила признательность Индонезии за ее желание стать страной-партнером на Hannover Messe 2021 и считает, что это партнерство будет полезно для усилий по укреплению двусторонних отношений.

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