Пермь, , 08:24 — REGNUM Вблизи Перми очевидцы сняли на видео 12 летящих военных вертолётов. Ролик разместили в соцсети, он вызвал резонанс. Пользователи гадали о причине появления в пермском небе такого количество военных авиамашин.

«Весна, вертолёты возвращаются из тёплых краёв», — пошутил один из комментариев.

«Конфеты разбрасывают», — вторит другой.

«Бесплатно распыляют вакцину», — предположил третий.

Один из пермяков посчитал, что группой вылет приурочен ко дню космонавтики: 12 апреля — 12 вертолетов. По мнению еще одного подписчика, идет подготовка параду 9 Мая. «Идет подготовка к войне», — выразил иное мнение другой пользователь интернета.

Все догадки оказались неверными. Как сообщает издание «КП», в Центральном военном округе началась контрольная проверка войск за зимний период обучения.

На сайте Министерства обороны РФ 7 апреля размещена информация, что страны. Проверочные мероприятия пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Военные отрабатывают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы. Особое внимание уделяется совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.