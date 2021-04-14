Сеул, , 08:27 — REGNUM В марте 2021 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $17,41 млрд, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, показатель продолжает расти на протяжении десяти месяцев подряд. Среднесуточный экспорт также вырос на 8,9%, до $730 млн. В первом квартале экспорт ИКТ из Южной Кореи вырос на 13,6%.

Известно, что экспорт полупроводников вырос на 7,9%, дисплеев — на 2,9%, мобильных телефонов — на 8,7%.

Поставки ИКТ из Южной Кореи в Китай оцениваются в 8,22 млрд, во Вьетнам — в $2,35 млрд, в США — в $2,06 млрд, в ЕС — в $1,11 млрд, в Японию — в $410 млн.

В марте импорт в Южную Корею информационно-коммуникационных технологий составил $10,93 млрд, что на 15,7% больше, чем в марте прошлого года. Импорт полупроводников вырос на 12,8%, компьютеров и периферии — на 39,1%, однако импорт мобильных телефонов сократился на 4,9%, дисплеев — на 14%.