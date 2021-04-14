Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Американский президент Джо Байден 28 апреля намерен впервые обратиться с речью к обеим палатам Конгресса США. Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает пресс-пул президентской администрации.

В Белом доме, как следует из сообщения, подтвердили, что Байден принял соответствующее приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Действующий президент США выступит на совместном заседании Конгресса накануне сотого дня своего пребывания в этой должности.

Полномочия главы государства Байден принял 20 января. Чаще всего президенты США впервые выступают перед законодателями через несколько недель после инаугурации, однако в случае с Байденом этого до сих пор не произошло, отмечает газета The Hill.

Как сообщало ИА REGNUM, Пелоси предложила Байдену выступить перед конгрессменами, чтобы изложить им своё видение решения проблем и реализации текущих возможностей.

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