Брюссель, , 08:26 — REGNUM Проект, который направлен на поддержку организаций гражданского общества в Грузии, собирается профинансировать Еврокомиссия, для чего ею объявлен конкурс на соответствующие предложения. Соответствующий документ 14 апреля приводит RT.

«Глобальная цель данного тендера — дальнейшее укрепление в Грузии гражданского общества и продвижение прав человека и основных свобод», — говорится в заявке.

Также указывается, что для финансирования этого проекта ЕК намерена выделить €7,8 млн, данные средства смогут получить некоммерческие организации из Грузии и стран Евросоюза.

Кроме того, отмечается, что мероприятия по данному проекту поимом остального должны вести к расширению возможностей этнических меньшинств и в том числе — к их участию в гражданской и политической жизни, и в социально-экономическом развитии на центральном, региональном и местном уровнях.

При этом еще одной из задач проекта названы разработка и осуществление стратегий в сфере национальной безопасности и в ходе него предполагается обеспечивать ответственных за формирование политики лиц «экспертными знаниями», включая данные о потребностях и интересах населения в вопросах безопасности.

Помимо этого, исполнители проекта должны будут содействовать «более ответственному освещению» вопросов безопасности в СМИ. Вместе с тем, указывается, что проект должен укрепить роль гражданского общества в качестве наблюдателя, который обеспечивает подотчётность властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что грузинский депутат, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия останется в заключении.