Владивосток, , 08:34 — REGNUM Власти Владивостока продолжают подготовку к празднованию 9 Мая — одним из зрелищных мероприятий станет реконструкция атмосферы Дня Победы 1945 года с танцами под музыку 30 — 40-х годов в исполнении военного духового оркестра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Читайте также: Во Владивостоке пройдёт девять репетиций военного парада к Дню Победы

Из-за строительства фонтана на центральной площади основное празднование пройдет на набережной Спортивной гавани.

Начнётся День Победы с возложения цветов к памятникам. Парад войск и военной техники пройдёт по улице Светланской. Планируется участие более 1600 военнослужащих и 61 единицы техники, включая экспонаты от военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае». При благоприятных погодных условиях в небо поднимутся 23 единицы авиационной техники.

В случае, если эпидобстановка по коронавирусу нормализуется, то сразу после парада по Светланской и Корабельной набережной пройдут колонны «Бессмертного полка».

Завершится День Победы фейерверком с нескольких городских площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, первая репетиция военного парада во Владивостоке состоится 16 апреля с 04:00 до 6:00, а генеральная — 7 мая.