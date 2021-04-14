Уфа, , 08:25 — REGNUM Увеличение числа кишечных расстройств фиксируется с началом половодья в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщила глава Управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак на заседании региональной противопаводковой комиссии.

Казак отметила, что нужно особо уделить внимание качеству воды, которая подается в жилые дома.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона обеспечить жителей средствами очистки и дезинфицирующими материалами.

Сообщается, что согласно данным на 13 апреля в регионе зафиксирован 21 затороопасный участок. При этом наиболее сложная обстановка наблюдается в Белорецком, Уфимском, Дуванском, Бижбулякском и Кармаскалинском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ближайшее время в Башкирии ожидается прохождение наибольших уровней воды на горных и степных реках.