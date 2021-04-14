14 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, видимо, пытаясь выбраться из «неловкой ситуации» после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, стал посылать позитивные сигналы Москве, заявляя, что «каналы диалога, которые мы поддерживаем с Россией независимо от обстоятельств, сыграли важную роль в предотвращении кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов». Так он дает понять, что не пересекал «красную линию».

Станислав Тарасов, , 09:37 — REGNUM Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны». В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса (число ежедневно выявляемых случаев инфекции достигло рекордного уровня — более 50 тысяч) в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан, который начался 13 апреля. Ранее он говорил о том, что в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, из-за роста числа заражений вновь вводится комендантский час по выходным дням. Как уточнил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, 40% от общего числа зарегистрированных случаев заболевания в Турции приходится на Стамбул, самый густонаселенный город Турции, который «определяет положение страны».

Президент Турции Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

То есть для введения Россией ограничений в авиасообщении имеются объективные основания. Но есть и нюансы политического свойства, которые хронологически совпали с эпидемиологическими проблемами. Речь идет о визите в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и его переговорах с Эрдоганом, которые пришлись на момент обострения ситуации в Донбассе. В этой связи многие турецкие эксперты не случайно рекомендовали Эрдогану «тонко провести с Зеленским дипломатическую партию, чтобы не создавать в Москве ощущения того, что он поддерживает создание украинско-турецкого антироссийского фронта». И вроде все шло к этому, когда Эрдоган накануне переговоров с Зеленским обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на востоке Украины. Но на выходе, как пишет турецкое издание Cumhuriyet, оказалось следующее. С одной стороны, Эрдоган поддержал необходимость выполнения Минских соглашений по Донбассу, заявив: «Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках Минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс».

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган President.gov.ua

С другой, он обозначил поддержку Киеву по его вступлению в НАТО, сообщил, что Крым принадлежит Украине, и присоединился к «Крымской платформе», куда входят еще и Франция, Великобритания, Германия, Канада и США, договорился о поставках на Украину беспилотников. При этом Эрдоган, говоря о намерении усилить координацию между странами прежде всего в сфере военно-технического сотрудничества, успокаивал, что «эта инициатива не направлена против третьих стран», имея в виду, конечно, Россию. По большому счету в позиции турецкого президента в отношении Украины новаций нет. Он не в первый раз заявляет, что Анкара не признает вхождение Крыма в состав России, в октябре 2020 года после переговоров с Зеленским уже звучало такое заявление. Поэтому в «сухом остатке» следующее: вряд ли можно говорить о появлении единого турецко-украинского антироссийского фронта, речь скорее идет о стремлении Турции разыгрывать в своих интересах украинскую карту. И вот выводы турецкого издания Medya Günlüğü: «Всего за несколько часов до объявления о запрете полетов из России в Турцию министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о поставке турецких беспилотных летательных аппаратов Украине, отметил: «Москва предупреждает Турцию и остальные страны о том, что не стоит подпитывать милитаристские настроения Киева». Лавров продолжил: «Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения».

Турецкий БПЛА (с) twitter @tcsavunma

А в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» Лавров выразил надежду на то, что полеты чартерных рейсов из России на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада «будут возобновлены в ближайшее время», что в Турции было воспринято как «предупреждение Москвы». Ведь Эрдоган ведет так называемую многовекторную политику по принципу — и нашим, и вашим, пытаясь сохранять геополитические балансы. В Москве к такой его дипломатии уже давно привыкли. Сейчас турецкий президент, видимо, пытаясь выбраться из неловкой ситуации после переговоров с Зеленским, стал посылать позитивные сигналы Москве, заявляя, что «каналы диалога, которые мы поддерживаем с Россией независимо от обстоятельств, сыграли важную роль в предотвращении кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов». Так он дает понять, что не пересекал «красную линию», а если у него с Зеленским не получилась «тонкая дипломатия», то тому есть привходящие причины, о которых Анкара предпочитает пока не говорить. Одним словом, Эрдоган пока сохранил для себя возможность вести диалог с Москвой, а для своих подданных — возможность проявлять турецкое гостеприимство в Анталье, Бодруме и Мармарисе, Стамбуле и Измире.

Но как и когда они смогут это сделать после ограничения авиасообщения между Россией и Турцией? Нет смысла объяснять, чем это чревато для турецкой туристической отрасли.