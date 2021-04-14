Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Nvidia подтвердила, что из-за продолжающейся ситуации дефицита графических процессоров геймеры вряд ли смогут приобрести новые видеокарты в 2021 году. Об этом 14 февраля сообщил портал Wccftech.

С соответствующим заявлением выступила во время очередного собрания инвесторов финансовый директор компании Колетт Кресс.

«Мы ожидаем, что спрос будет продолжать превышать предложение на протяжении большей части этого года», — сказал Кресс, при этом добавив, что команда Nvidia надеется наращивать поставки в 2021 году.

Ранее в сети появилась информация о том, что компания может возобновить производство и поставки GeForce GTX 1080 Ti. Некоторые владельцы этих видеокарт, сдав их из-за неисправности по гарантии, выяснили, что полученные ими новые устройства были произведены уже в 2021 году. Напомним, Nvidia начала продавать GeForce GTX 1080 Ti ещё в марте 2017 года.

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