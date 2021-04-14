Барнаул, , 08:16 — REGNUM В Алтайском крае на фоне выявления десятков новых носителей коронавируса и роста количества больных внебольничной пневмонией (12 772 человека, +19 за последние сутки) циркуляция вирусов гриппа не установлена. Об этом известила территориальное управление Роспотребнадзора.

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Всего с 5 по 11 апреля в регионе зарегистрировано 16,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 7,4% выше эпидемического порога. Дети до 14 лет составляют 66,3% от числа заболевших. При лабораторных исследованиях в эти дни регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, парагрипп).

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 14 апреля общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2849 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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