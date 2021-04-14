Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали 41 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 36 677, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из 41 новых случаев COVID-19: 30 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью», — добавили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 35 139 (+63 за сутки) человек. На лечении в стационарах остаются 424 пациента, ещё 305 носителей лечатся в амбулаторном режиме на дому. Занятость коечного фонда для ковид-больных достигла 68,2%.

За сутки также скончался ещё один пациент с коронавирусом. Всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 809 человек.