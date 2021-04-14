Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам дня 13 апреля нефть марки Brent подорожала на 1,24%, до $63,99. Активность на рынке остается низкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупателям не хватает драйверов для восстановления и прорыва уровня $65,50. Рост котировок сдерживается сохраняющимися локдаунами в ЕС, быстрым распространением коронавируса в Индии, а также увеличением ОПЕК+ добычи нефти на май-июнь.

Негатива рынку добавила новость о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, пока они не завершат обзор, оценивающий случаи образования тромбов у людей.

Снижение темпов вакцинации в США ставит под сомнение быстрое восстановление экономики.

ОПЕК в своем ежемесячном отчете во вторник повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 70 тыс. баррелей до 5,95 млн баррелей в сутки.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник о снижении запасов нефти в США на 3,6 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина повысились на 5,6 млн баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 3 млн баррелей. 14 апреля выйдет официальный отчет минэнерго США. Участники рынка ожидают снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Сегодня, 14 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,12. Цена остаётся торговаться в ограниченном диапазоне. Покупателям нужно пройти $65.50, чтобы вернуться к уровню $67.40.

Доллар на Форекс дешевеет ко всем валютам, поэтому цель $65,50 на сегодня актуальная.

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