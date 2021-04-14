Красноярск, , 08:12 — REGNUM В Красноярске 14 апреля стартовал первый день деловой программы Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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Главная тема форума — «Экономика и пандемия: Российский взгляд». Эксперты обсудят пути преодоления последствий кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под реалии «постковидного» мира.

В первый день форума запланированы интервью и экспертные дискуссии, стратегические сессии, круглые столы и так далее. Центральным событием дня станет планарное заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевых властей, на площадках КЭФ планируется подписание свыше 20 соглашений о сотрудничестве и реализации новых инвестпроектов. Форум проходит в онлайн‑ и офлайн-формате.

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Напомним, КЭФ-2021 открыла молодёжная площадка «Поколение-2030».

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