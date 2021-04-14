Горно-Алтайск, , 08:10 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о причинении младенцу смерти по неосторожности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют 32-летнюю мать ребёнка.

По данным следствия, 11 января 2021 года женщина отмечала день рождения в Горно-Алтайске, распивая алкогольные напитки. Затем она легла спать вместе со своим пятимесячным сыном.

«Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января 2021 года путем грудного вскармливания дважды накормила своего 4-месячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем материалы по делу направлены прокурору.

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