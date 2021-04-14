Уфа, , 08:13 — REGNUM В ближайшее время в Башкирии ожидается прохождение наибольших уровней воды на горных и степных реках. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что из-за положительных температур воздуха в республике вскрываются горные реки, в связи с этим фиксируются заторы льда, что в свою очередь сопровождается увеличением уровня воды.

«В течение текущей недели ожидается прохождение максимальных уровней воды на степных реках и горных реках», — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом проблемы могут возникнуть на следующих участках рек: на реке Сим в Иглинском районе, на реке Инзер в Архангельском и Белорецком районах, реке Ай в Дуванском районе, на реке Белая в Бирском и Бурзянском районах.

Отмечается, что в ближайшее время в республике ночами ожидается краткосрочный переход температуры воздуха через нулевую отметку в сторону отрицательных температур: это может сдержать быстрые подъемы уровней воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском селе из-за паводка отключили электроэнергию.