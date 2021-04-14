Тамбов, , 08:10 — REGNUM Проверку после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ в Тамбове начали следователи. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

Уточняется, что утром апреля на территории ТЭЦ города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего этажа здания диспетчерской. Также указывается, что на месте инцидента работают спасательные службы, сотрудники которых достали из-под завалов двух работников, которых направили в медучреждение.

«По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, выясняются причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление МЧС по Тамбовской области сообщило об обрушении крыши и части стены административного здания в проезде Энергетиков в Тамбове.