Северо-Курильск, Сахалинская область, , 08:08 — REGNUM На Северо-Курильский район Сахалина надвигается мощный циклон. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По данным областного управления Росгидромета, 15 апреля в Северо-Курильском районе пройдёт сильный дождь, порывы ветра будут достигать 20−25 м/с. А в Охинском районе ожидается умеренный снег и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики Магаданской области предупредили, что на регион идёт циклон, который может нарушить жизнедеятельность Колымы 14, 15 апреля.