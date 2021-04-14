Москва, , 08:07 — REGNUM По итогам дня 13 апреля рубль укрепился по всему рынку. Резкое укрепление рубля вызвала новость о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

О разговоре сообщил Белый дом. Пара доллар/рубль снизилась на 1,87%, до 75,94 руб., евро/рубль — на 1,53%, до 90,76 руб., фунт/рубль — на 1,68%, до 104,49 руб.

В ходе телефонных переговоров лидеры двух держав обсудили текущее состояние российско-американских отношений.

Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией. Инвесторы восприняли переговоры президентов как сигнал к снижению напряженности в отношениях двух стран.

Сегодня, 14 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,12. Рост нефтяных котировок сдерживается сохраняющимися локдаунами в ЕС, быстрым распространением коронавируса в Индии, а также увеличением ОПЕК+ добычи нефти на май-июнь.

Торги на Мосбирже сегодня открылись снижением по валютам. Рубль продолжает укрепляться после телефонного разговора Путина и Байдена.

13 апреля продавцы прошли важную поддержку 76,20 руб. На сегодня при растущей нефти можно рассмотреть укрепление рубля до 75,20 руб.

Позитив на валютный рынок пришел неожиданно. Осталось снизить напряженность в Донбассе.

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