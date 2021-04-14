Джакарта, , 08:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Antara.

Двусторонняя встреча состоялась на следующий день после открытия выставки Hannover Messe 2021, где Индонезия была указана в качестве страны-партнера.

Ангела Меркель выразила признательность Индонезии за ее желание стать страной-партнером на Hannover Messe 2021 и считает, что это партнерство будет полезно для усилий по укреплению двусторонних отношений.

Стороны обсудили несколько двусторонних вопросов, в том числе сотрудничество в области здравоохранения, экономики и изменения климата. Лидеры Индонезии и Германии также обсудили ситуацию в Мьянме.

Позиция Индонезии по вопросу Мьянмы была очень четкой с самого начала, а именно: государство просило положить конец насилию и поощряло диалог.

Джоко Видодо и Ангела Меркель обсудили сотрудничество в инвестиционном секторе.

«Индонезия издала закон о создании рабочих мест, который сможет поддержать сотрудничество в инвестиционном секторе», — пояснил президент Индонезии, предложив сотрудничество в развитии человеческих ресурсов через профессиональные училища и увеличении инвестиций в промышленность Германии для создания глобальной производственной базы и цепочки поставок в регионе.

«Я предлагаю Германии создать специальную немецкую промышленную зону в интегрированной промышленной зоне Батанг», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий национальными вооруженными силами Индонезииприветствовал различные предложения о партнерстве со стороны Индии.

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