Лондон, , 08:09 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley представил новый кабриолет Continental GT Speed Convertible. Об этом сообщается на сайте компании.

Автокомпания позиционирует GT Speed Convertible как эталонный кабриолет. Интерьер автомобиля выполнен из комбинации кожи и искусственной замши. Покупателям доступны пятнадцать базовых и одиннадцать дополнительных вариантов оформления салона.

Под капотом машины «трудится» шестилитровый битурбомотор W12 производительностью 659 л. с. (900 Нм). Силовой агрегат сочетается с восьмискоростной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. До «сотни» машина разгоняется за 3,7 секунды.

Ранее компания Bentley приступила в России к продаже рестайлингового внедорожника Bentayga с двумя новыми цветами кузова: зеленым (Viridian) и кремовым (Patina).

Мощность четырёхлитрового турбированного мотора автомобиля составляет 550 «лошадей» (770 Нм).

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