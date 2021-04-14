Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 14 апреля преодолела уровень $64 тысячи, установив новый исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 07:53 мск, стоимость биткоина достигла значения $64 076,02. В 07:54 криптовалюта достигла пика — $64 140,25. После этого её цена немного откатилась вниз, но в 07:58 мск биткоин торговался уже по цене $64 201,61.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов вновь обновила исторический максимум, составив в пиковых значениях более $62,5 тыс.

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