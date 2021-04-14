Чита, , 08:03 — REGNUM В Забайкальском крае по итогам марта 2021 года возросли цены на газовое моторное топливо (на 13,8%). Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Что касается других непродовольственных товаров, то цены повысились: на спички (на 6,8%), пиломатериалы (на 4,2%), ткани (на 3,8%), инструменты и оборудование (на 2,7%), строительные материалы, обувь кроссовую спортивную для взрослых (на 1,8%), моющие и чистящие средства, стиральные машины бытовые (на 1,5%), игрушки, одежду для детей для дошкольного возраста (на 1,4%), топливо моторное (на 1,2%), табачные изделия (на 1,1%), мебель (на 1,0%).

Прирост цен и тарифов в марте 2021 года на услуги воздушного транспорта составил — 5,4%, медицинские — 4,1%, профессионального обучения — 2,2%, железнодорожного транспорта — 1,9%, услуги в сфере внутреннего туризма — 1,6%, образования — 1,1%, на услуги беспроводной связи — 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост цен на продукты питания за три месяца текущего года составил 3,4%, на непродовольственные товары — 2,3, на услуги — 0,5%.