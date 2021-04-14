Горно-Алтайск, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. В марте 2021 года скончалась 73-летняя жительница Чойского района, в феврале — жительница Горно-Алтайска 83 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

"По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, за весь период пандемии в республике 210 человек скончались непосредственно от COVID-19. Ещё 24 жителя, заразившихся коронавирусом, скончались по иным причинам.