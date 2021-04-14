Париж, , 08:00 — REGNUM Пакет ограничительных мер, включая санкции в отношении Турции, подготовили власти ЕС, 13 апреля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в ходе выступления во французском парламенте.

По его словам, эти ограничения могут быть введены в случае, если турецкое руководство продолжит занимать агрессивную позицию. Бон отметил, что речь идет о ситуации в Восточное Средиземноморье, Ливии и Сирии, а также на Кавказе.

Чиновник подчеркнул, что власти ЕС не хотят эскалации, пытаются защитить свои интересы и ждут от Турции ответных сигналов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля премьер-министр Италии Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «диктатором, с которым надо договариваться и искать правильный баланс». Так он оценил инцидент с визитом Анкару главы Евросовета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которой в ходе встречи с Эрдоганом не досталось кресла.

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