Иркутск, , 07:57 — REGNUM В Иркутской области по итогам марта 2021 года наибольшее увеличение цен в группе продовольственных товаров наблюдалось на яйца (7,4%). Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Что касается другого продовольствия, то цены повысились: на мясо птицы — 4,8%, на консервы мясные — 4,1%, на сахар — 3,5%, на субпродукты мясные — 2,5%, на сыр, на колбасы вареные — 2,4%, на говядину — 2,3%, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — 2,2%, на консервы фруктово-ягодные — 1,9%, на масло и жиры — 1,8, на маргарин — 1,7%, на кофе — 1,6%, на фрукты и цитрусовые — 1,5%, на молоко питьевое — 1,4%, на полуфабрикаты мясные — 1%, на алкогольные напитки — 0,5%.

Существенное повышение цен отмечено на отдельные виды овощей и фруктов: капусту белокочанную — на 22,1%, картофель — на 15,1%, виноград — 12,9%, зелень свежую — на 11%, свеклу столовую — на 5%, бананы — на 3,4%.

Прирост цен на продукты питания за три месяца текущего года составил 3,4%, на непродовольственные товары — 2,3, на услуги — 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 29 марта 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 4,8%, помидоры свежие — 4,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5−3,2% жирности) — 4,3%.

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