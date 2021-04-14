Оренбург, , 07:58 — REGNUM В Оренбурге жители взволновались из-за появившейся в телеграм-каналах и соцсетях информации о том, что за отказ ребенка от школьного питания семьи начнут ставить на учет в полиции как неблагополучные. В подтверждение в интернете разместили документ Оренбургского горсовета. Его содержание информресурсы трактовали как повсеместное внедрение санкции.

Кроме того, в документе речь шла о списании денежных средств за питание даже если школьник отсутствовал в образовательном учреждении. В случае недостатка средств на счете, будет оформляться кредит под проценты.

В своих комментариях горожане волновались и негодовали. «Маразм крепчал… По ходу в администрациях и министерствах вирус какой-то … что-то влияющее на мозги и совесть», — отметил один из пользователей интернета.

На ситуацию отреагировали в городской администрации. Телеграм-канал «Оренбург.Официально» распространил комментарий начальника муниципального управления образования Ларисы Бебешко. Она подчеркнула, что в протокол Оренбургского городского совета попал частный случай, озвученный одним из депутатов.

«Это не есть практика всего города и всех школ. Стороны договора сами определяют, какой способ оплаты за питание им удобен. По поводу постановки на учёт за то, что ребёнок не питается, — такая мера абсолютно и однозначно исключена. Если подобные факты в каких-либо школах имеются, прошу сообщить в управление образования любым удобным способом», — сказала она и пообещала разобраться в каждой отдельно взятой ситуации.