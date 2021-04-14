Стерлитамак, Башкирия, , 08:02 — REGNUM Водитель мопеда погиб в ДТП с участием троллейбуса в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 13 апреля в Стерлитамаке. Двигавшись на мопеде по ул. Мира, 25-летний мужчина допустил опрокидывание этого автотранспортного средства.

«В результате чего сам попал под заднее колесо попутного троллейбуса», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии погиб мужчина в результате наезда автомобиля на дерево.