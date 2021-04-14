Любляна, , 07:58 — REGNUM В Словении наблюдается массовое недоверие к безопасности вакцины AstraZeneca. Те, кто приглашены на проведение вакцинации, массово отказываются от неё, хотя, согласно новой рекомендации словенских эпидемиологов, эта вакцина без ограничений может быть использована для вакцинации всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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В Мариборе на прошлой неделе от этой вакцины отказались более половины приглашенных на вакцинацию, а в Любляне — треть, было объявлено 13 апреля на пресс-конференции правительства Словении, на которой было отмечено, что стратегия вакцинации, несмотря на это, не изменится, и в настоящее время приоритет — вакцинация граждан старше 60 лет.

В настоящее время для возрастной группы от 60 до 65 лет в Словении используется вакцина AstraZeneca, а для оставшихся невакцинированных пожилых людей и для более уязвимых групп населения — вакцины Pfizer и Moderna, но правительственная экспертная группа 13 апреля объявила, что вакцина AstraZeneca подходит для иммунизации всех лиц старше 18 лет без исключения.