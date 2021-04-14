Ростов-на-Дону, , 07:52 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему прокурору Пролетарского района, получившему взятку в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года бывший руководитель надзорного ведомства получил через посредника 1,1 млн рублей. В обмен на деньги не были приняты меры реагирования по одному из материалов процессуальной проверки. Уголовное дело было возбуждено ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Суд приговорил бывшего прокурора к восьми годам лишения свободы условно с ограничением свободы на четыре года. Коррупционер должен выплатить штраф в размере суммы взятки.