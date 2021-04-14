Токио, , 07:56 — REGNUM В Токио за жестокое обращение с пятью собаками 14 апреля арестовали 46-летнюю женщину, в небольшом доме которой находилось около 60 различных животных, в том числе крокодил и змеи. Об этом сообщает телеканал NHK.

По версии полиции, женщина плохо кормила своих собак и довела их до истощения. Об этом сигнализировали соседи, наблюдавшие иногда голодных псов, вырвавшихся на улицу из её дома.

Арестованная рассказала, что начала покупать животных и птиц на средства, которые были отложены на отменённые из-за коронавируса зарубежные поездки. К настоящему времени в её доме накопилось 24 различных вида животных, за которыми у женщины не хватает сил ухаживать.

Как сообщало ИА REGNUM, во время рейда инспекторов национального парка «Анюйский» в районе села Арсеньево, в реке Анюй Хабаровского края был обнаружен обезглавленный труп тигра.

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