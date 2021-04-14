Владивосток, , 07:53 — REGNUM Во Владивостоке начинаются репетиции военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На время репетиций парада на центральных улицах столицы Приморья будут ограничены движение и парковка автотранспортных средств.

Первая репетиция состоится 16 апреля с 04:00 до 6:00, а генеральная — 7 мая. Всего их будет девять.

Празднование Дня Победы пройдёт на Спортивной Набережной, традиционное место — центральная площадь Владивостока — находится в процессе строительства сухого фонтана.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет приглашать иностранных лидеров для участия в параде Победы в Москве, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.