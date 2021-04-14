Екатеринбург, , 07:45 — REGNUM В Свердловской области за первый квартал с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено 23,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Количество таких преступлений выросло на 11,1%. С помощью пластиковых карт совершили 961 преступление, интернета — 2 300, а мобильной связи — 1 557.

Кроме того, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в регионе было совершено 35,8% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 17,2% кражи и 64,5% мошенничеств.

Как сообщало ИА REGNUM всего за 1 квартал в регионе зарегистрировали 13 553 преступления. Это меньше, чем в таком же периоде 2020 года, на 3,8%.

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