Мельбурн, Австралия, , 07:45 — REGNUM В Австралии зафиксированы множественные случаи отравления дикорастущими грибами среди жителей штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что продолжительные сильные ливни в Австралии вызвали бурный рост грибов в дикой природе. Жители штатов Новый Южный Уэльс и Виктория начали собирать эти грибы и употреблять в пищу. Однако среди выросших грибов были и ядовитые. В частности, в Новом Южном Уэльсе за период с января по март 2021 года было зафиксировано 155 случаев отравления.

В связи с произошедшим органы здравоохранения этих штатов призвали жителей не собирать дикорастущие грибы и не употреблять их в пищу. В качестве альтернативы австралийцам предложили покупать грибы в магазине.