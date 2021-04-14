Сараево, , 07:56 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 13 апреля на пресс-конференции объявил, что он будет настаивать на реализации концепции «мирного расхождения», то есть распада государства, что официально, по его словам, сейчас и происходит. Он заявил, что нельзя поддерживать целостность Боснии и Герцеговины, и это тема, которую сейчас обсуждают в международном сообществе все более активно. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Мы находимся в ожидании того момента, когда мирное расхождение станет реальным», — подчеркнул Додик. При этом он отметил, что он не выступает за войну, а предлагает выход из нынешней ситуации, которую он охарактеризовал как неустойчивую.

Додик озвучил свою позицию после того, как два других члена президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич подтвердили, что президент Словении Борут Пахор во время визита в Сараево 5 марта в ходе неофициальной беседы задал вопрос о том, возможно ли «мирное расхождение» в Боснии и Герцеговине. Джаферович и Комшич ответили Пахору, что это невозможно, то есть, по их словам,'это бы стало прелюдией к новой войне, а Додик высказал иное мнение.