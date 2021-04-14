Вашингтон, , 07:43 — REGNUM В сеть выложили запись программы Video Games and More, которая вышла в эфир в 1996 году. Ролик был опубликован 14 апреля на сайте журнала PC Gamer.

Издание отметило, что в этой передаче, 12-летний геймер Джей Джей Стайлс, возможно, провёл самый первые стрим в истории видеоигр — это произошло почти за 20 лет до старта платформы Twitch. Во время эфира видеосигнал с консоли выводился на экран ЭЛТ-телевизора, который служил фоном для комбинированной съёмки, а Стайлс отвечал на звонки от заинтересованных зрителей.

Шоу Video Games and More начало выходить в эфир в 1993 году, когда интернет ещё не стал по-настоящему глобальной сетью. Программу показывал телеканал Access Tucson, штаб-квартира которого находилась Тусоне (штат Аризона, США).

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