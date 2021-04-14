Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Вооружения на общую сумму $23 млрд планируют поставить американские власти Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом 13 апреля пишет издание The Hill.

Поставки должны начаться после 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года Белый дом объявил о подготовке сделки по продаже ОАЭ ряда вооружений, включая 50 истребителей F-35s и 18 беспилотников MQ-9 Reaper с боекомплектом, а также боеприпасы.

В январе новая американская администрация заморозила эту сделку с целью изучения поставок, одобренных бывшим главой государства Дональдом Трампом.

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