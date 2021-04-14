Иркутск, , 07:37 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2230 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 14 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 033 человека (+166 за последние сутки). Госпитализированы 1411 пациентов (-1 за последние сутки).

Выздоровели 62 056 пациентов (+182 за последние сутки). Как сообщало ИА REGNUM, ещё 268 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за последние сутки).

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