Оренбург, , 07:35 — REGNUM Одной из причин аварии на газопроводе в Оренбургской области могло стать землетрясение. За час и за 20 минут до ЧП были отмечен сейсмотолчки магнитудой 2,8 балла. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков, сообщает interfax.ru.

Кроме того, в числе причин аварии названыусталость металла, ветровую нагрузку, экстремально низкие температуры, нагрузки из-за провисания трубопровода.

Как ранее сообщало РЕ, утром 23 февраля возле села Мухраново Илекского района Оренбургской области произошел взрыв на газопроводе «Союз» диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. По трубе осуществляется снабжение газом Илекского района, части Оренбургского района и Соль-Илецкого района, а также транспортировка газа в Казахстан.

Из-за аварии подача газа в Казахстан была приостановлена. В Оренбуржье без газа остались пять сёл в Новосергиевском районе. В регионе вводили режим ЧС муниципального характера.

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