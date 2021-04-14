Чебоксары, 14 апреля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Чувашии расширяют категории медицинских специалистов по земским программам. Единовременные выплаты будут получать сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий проект разработало министерство здравоохранения Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра

Проектом постановления дополняется перечень категорий медицинских работников для предоставления единовременных компенсационных выплат по программе «Земский фельдшер». В ведомстве отмечают, что с 2021 года данные выплаты будут предоставляться также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Речь идёт о выплатах до 750 тыс. рублей.

Средним медработникам, прибывшим на работу в сельскую местность (либо города с населением до 50 тыс. человек), полагаются выплаты в размере 500 тыс. рублей, а тем, кто выбрал удаленные и труднодоступные территории, — 750 тыс. рублей. Напомним, врачи, переехавшие в село, получают по 1 млн рублей.

Всего в Чувашии по программе «Земский фельдшер», которая действует с 2018 года, трудоустроен 81 фельдшер. Лидерами стали Канашский, Чебоксарский и Батыревский районы. Что касается программы «Земский доктор», то с начала реализации в Чувашии заключено 519 договоров о предоставлении единовременных компенсационных выплат, в том числе в 2020 году — 48.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава от 4 марта 2021 года, которым скорректировал перечень получателей компенсационных выплат по земским программам. По предварительным расчётам, в 2021 году выплаты в размере 452,5 млн рублей могут получить свыше 700 акушерок и медсестер.