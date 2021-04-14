Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM В Екатеринбурге следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя. Об этом сообщает областное управление СКР.

Тело было найдено возле подъезда дома по улице Боровой днём 13 апреля. Погибшим оказался мужчина 1956 года рождения. Рядом с ним обнаружили огнестрельное оружие, принадлежавшее ему.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отмечает, что всего на имя погибшего было зарегистрировано три единицы огнестрельного оружия. Среди возможных версий его гибели значится разбирательство в связи с ДТП, произошедшим в мае 2020 года.