Владивосток, , 07:34 — REGNUM Тоннель, обнаруженный под центральной площадью Владивостока, предположительно, является инженерным сооружением. Об этом заявил заместитель руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия региона Алексей Зуев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все работы на месте строительства фонтана приостановлены, место огорожено металлическим забором.

Высокая степень сохранности тоннеля объясняется тем, что при строительстве площади в советское время историческая система водоотведения была засыпана.

В ближайшее время предстоит установить историко-культурную ценность объекта: находку рассмотрит общественный совет при инспекции по охране объектов культурного наследия Приморья.

«Никаких официальных заявлений быть не может без проведения всех необходимых мероприятий и подписания соответствующих документов. Объект будет всесторонне изучен, измерен, описан, после чего будет принято решение, как этот объект сохранить. Либо к нему обеспечат доступ, либо законсервируют для предотвращения дальнейшего разрушения», — сказал Алексей Зуев, добавив, что говорить сейчас о том, каким именно будет это решение, очень рано.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на центральной площади Владивостока начались работы по строительству сухого фонтана — при раскопке котлована была обнаружена часть дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века.